Хотелиерският сектор в Европа преминава през труден период, а Revo Hospitality Group – най-големият хотелски оператор на континента, който управлява над 250 обекта – обяви, че повече от половината от портфолиото му е подало заявления за процедура по несъстоятелност.От компанията уточняват, че 125 хотела в Германия и Австрия ще продължат да работят, но самото начало на този процес на практика означава мащабно преструктуриране, пише Time Out, цитиран от businessnovinite.bg. Целта е стабилизиране на дейността и привличане на нови инвеститори.Revo Hospitality Group е основана през 2008 г. и до неотдавна беше известна като HR Group. Днес компанията управлява 260 хотела в 146 града в 12 европейски държави и осигурява заетост на около 8300 души. Част от хотелите й работят под световноизвестни брандове като Hilton, Marriott, Accor, Wyndham и IHG, а сред собствените й марки са Vagabond Club, Hyperion и Aedenlife.Според изданието Hospitality Inside около 140 компании в рамките на групата са подали заявления за несъстоятелност в Районния съд в Шарлотенбург. Като основни причини Revo Hospitality Group посочва икономическата криза и рязкото увеличение на разходите за заплати, наеми, енергия и храни. Допълнителен натиск върху бизнеса оказва и бързото разширяване на групата през 2020 г., когато броят на хотелите й нараства от 51 на 250.За клиентите, които вече имат резервации, компанията заявява, че възнамерява да изпълни всички престои с дата на заминаване преди края на март 2026 г. Въпреки това туристите са съветвани да се свържат директно с хотела, в който планират да отседнат, за да получат актуална информация относно статуса на резервацията си.