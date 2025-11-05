Голямо облекчение за хората с НЕЛК и ТЕЛК
©
"С дигитализирането на обмена на експертни решения между НЕЛК и НОИ направихме поредната крачка към пълно електронизиране на процеса по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност, при който институциите обменят информация по автоматизиран, прозрачен и сигурен начин“, каза Милена Угринова, старши бизнес анализатор в Информационно обслужване. По думите ѝ електронизацията дава възможност за по-ефективно и бързо административно обслужване в полза на гражданите, като целта е пациентите да могат максимално бързо да получат обезщетенията си.
С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса. Чрез ССЕВ системата автоматично изпраща всяко ново експертно решение на съответното териториално поделение на НОИ веднага след неговото издаване, като уведомленията и потвържденията за получаване се извършват изцяло по електронен път.
От октомври 2020 г., когато ИСКМЕ бе пусната в експлоатация, досега през платформата са обработени близо 900 000 заявления, като издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са общо 891 100. Издадените експертни решения от Националната експертна лекарска комисия надхвърлиха 50 000.
Гражданите могат да видят връчените им експертни решения от ТЕЛК и НЕЛК чрез модул "Медицинска експертиза“, който е част от електронното здравно досие в НЗИС. Достъп до него е осигурен чрез мобилното приложение еЗдраве, както и на адрес my.his.bg.
Още от категорията
/
Асен Василев: Когато бях служебен министър, предложих разширяване на обхвата на санкциите по "Магнитски"
11:52
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
11:26
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
11:25
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
10:54
Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
10:54
Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов!
10:09
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
09:40
Синдикат "Образование": Учителските заплати да бъдат фиксирани на 150% от средната брутна работна заплата
08:49
Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
08:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.