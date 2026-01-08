Голямо задръстване се е образувало по АМ "Тракия" в района на тунел "Траянови врата" съобщават шофьори.Не е почистено добре и трафикът е тежък. Не се уточнява в коя посока точно е тапата.Водачите на автомобили изчакват на място. Въоръжете се с търпение и шофирайте внимателно!