© Фокус виж галерията "Голямото пътуване" вече започна и причини адски задръствания по АМ "Хемус" и АМ "Тракия".



Преди предстоящите три почивни дни заради празничния 22 септември километричните тапи на АМ "Хемус" започнаха още от обяд и продължават и към този час.



Освен почивните дни друга причина е ремонт от 0 до 8 км на аутобана в платното за София, но и предстоящите три почивни дни. Трафикът преминава двупосочно в платното за Варна.



Задръстване по АМ "Тракия" се образува в също обедните часове. Катастрофа с товарен автомобил при км 209, в посока Бургас създаде сериозни затруднения.



Към 21 часа задръстванията продължават. Пътуващи съобщават, че се заформя тапа край Пазарджик, посока Бургас. Евентуалната причина е запалил се именно в този участък автомобил.