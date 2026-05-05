Днес, ден преди Гергьовден, се прогнозира засилен трафик по основните изходи на София, предупреждават от АПИ.

Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата, като най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове.

Основният поток ще бъде към АМ "Тракия“ - около 33 хил. превозни средства, по АМ "Хемус“ - около 17 хил., по АМ "Струма“ - около 19 хил. автомобила, а останалите по други отсечки от пътната мрежа.

На 5 май между 15 ч. и 20 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения.