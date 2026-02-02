Световният технологичен лидер Google подкрепи Института INSAIT към Софийския университет "Св. Климент Охридски" с награда от 500,000 щатски долара. Наградата ще помогне за нови разработки на световно ниво в областта на изкуствения интелект. Google систематично подкрепя института финансово още от неговото създаване.Финансирането ще даде допълнителни възможности на изследователи в INSAIT да работят по ключови проекти в стратегически направления като компютърно зрение, роботика, машинно обучение и др., насочени към създаването на технологии с глобално значение.Наградата затвърждава дългосрочното партньорство между INSAIT и Google и подкрепя мисията на института да провежда научни изследвания на световно ниво в България, утвърждавайки страната ни като важен център за развитие на изкуствения интелект и високите технологии в региона, Европа и света.