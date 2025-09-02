ЗАРЕЖДАНЕ...
|Горещ ден очаква България със слънце и слаби ветрове
Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 53 мин. и залязва в 19 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 30 мин и изгрява в 17 ч. и 7 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.
