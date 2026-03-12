Българската хотелска асоциация, която обединява 14 от най-големите хотелски компании и инвеститори в туристическата индустрия в страната, проведе проучване сред свои членове за основните предизвикателства и приоритети пред българския туризъм. Организацията представлява значителна част от легловата база в страната и работи активно по теми, свързани с конкурентоспособността на България като туристическа дестинация, инвестиционната среда и публичните политики в сектора.В навечерието на предстоящата предизборна кампания за парламентарните избори асоциацията инициира това допитване с ясна цел – да очертае реалните очаквания на туристическия бизнес и да проследи дали и как туризмът ще намери място сред приоритетите в програмите на политическите партии.Резултатите очертават ясна картина – секторът настоява за по-стратегически подход, дългосрочна визия и по-тясно партньорство между държавата и бизнеса, съобщава Асоциацията.Според голяма част от участниците досегашните частични законодателни инициативи не решават проблемите на националните курорти. Преобладаващото мнение е, че е необходим изцяло нов Закон за националните курорти, който да създаде ясна рамка за управление и развитие.Наред с това значителна част от анкетираните подкрепят и идеята за реална децентрализация – част от туристическите приходи да остава на местно ниво, за да могат общините да инвестират в инфраструктура и управление на дестинациите.Когато става дума за най-спешните политики, които партиите трябва да включат в програмите си, най-ясно се откроява темата за въздушната свързаност. Почти всички участници посочват, че увеличаването на редовните и чартърните полети е критично важно за развитието на туризма.Две трети от анкетираните поставят и силен акцент върху предвидимата данъчна политика и икономическата стабилност като ключови условия за инвестиции в сектора.Сериозно внимание получава и проблемът с кадрите – мнозина настояват за реформи в образованието и по-гъвкави механизми за привличане на работна сила.Проучването показва, че голяма част от представителите на индустрията са готови да участват в публично-частни партньорства за финансиране на туристическа реклама. Основното условие е да има прозрачни правила и ясна споделена отговорност между държавата и бизнеса.По отношение на ефективността на националната туристическа реклама доминира критично мнение. Огромна част от участниците смятат, че средствата не се използват достатъчно ефективно и че липсва ясно насочване към конкретни пазари.Като най-ефективен модел мнозинството посочва съвместни маркетингови кампании с големи туроператори и авиокомпании, както и по-активно използване на дигиталните канали.Почти единодушно участниците в проучването подкрепят идеята входящият туризъм да бъде разглеждан като стратегически сектор за икономически растеж, подобно на практиката в редица европейски държави.Най-често посочваната пречка пред достигането на нивата на конкурентни дестинации е липсата на ясно държавно признание на туризма като стратегически икономически отрасъл. Много участници посочват и подценената роля на сектора в бюджетната политика, както и хроничния недостиг на кадри.Според огромна част от анкетираните привличането на нови авиокомпании и линии е ключово за устойчивостта на туристическия бизнес. За много дестинации полетната програма на практика определя възможността за развитие на сезона.Сред най-често подкрепяните мерки са стимули за нови маршрути, фондове за насърчаване на полети към регионалните летища и по-активна дипломатическа политика за улесняване на визовите режими за туристи от далечни пазари.С проведеното проучване Българската хотелска асоциация поставя въпрос, който ще стои пред политическите партии в предстоящата кампания – ще бъде ли туризмът признат като стратегически сектор за икономиката или ще остане в периферията на публичните политики.За туристическия бизнес отговорът на този въпрос ще покаже дали България е готова да използва реалния потенциал на един от най-конкурентните си отрасли.