Централната избирателна комисия (ЦИК) е научила с изненада за създаването на консултативен съвет към Министерския съвет, свързан с подготовката на изборите на 19 април. Това заяви в ефира на bTV говорителят и зам.-председател на ЦИК Росица Матева.По думите ѝ липсата на участие на Избирателната комисия в подобен формат е "малко странна", особено предвид ролята на комисията като основен орган по управление на изборния процес в страната.Тя посочи, че това не е изолиран случай, като припомни и друга ситуация, при която ЦИК не е била първоначално включена в междуинституционални действия: "Наскоро бяхме изненадани, че прокуратурата събира институции за подготовка за вота и пресичане на изборните нарушения."По темата за сигналите за изборни нарушения, за които по-рано съобщиха от МВР, Матева заяви, че такава информация не е постъпвала в комисията."Не е пристигнала в Централната избирателна комисия такава информация, така че няма как да отговоря на този въпрос", коментира говорителят на ЦИК.Тя подчерта, че е "нормално" институциите да обменят информация, когато има заявено партньорство по време на изборите.Относно работата с прокуратурата, Матева отбеляза, че този път има ангажимент за по-добра координация."Подадохме им конкретните постановления на съответните прокурори, така че ще извършат проверка и ще дадат указания", обяви тя.ЦИК подготвя и информационна кампания за гласуването, включително демонстрации с машини и разяснения за хартиените бюлетини. Целта е да се намалят грешките и недействителните гласове."Ще правим, разбира се. Готови са машините с демо версиите вече", каза Матева и призова медиите да съдействат за информиране на избирателите.Кампанията на комисията тази година е под мотото "Ще гласувам, защото...", като гражданите могат да допълват посланието със свои аргументи.От ЦИК отчитат и повишен интерес към гласуването в чужбина, като подадените заявления вече надхвърлят 44 000. Комисията заявява готовност да осигури условия българските граждани зад граница да упражнят правото си на вот.