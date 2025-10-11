© Facebook Градушка заваля край Добрич. Стихията удари град Тервел. Това съобщават от Meteo Bulgaria.



На кадрите се вижда, че градушката не е много едра, но е значително силна.



Към момента няма обявени от НИМХ предупредителни кодове за опасно време в региона.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.