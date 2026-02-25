"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
©
От "Гранична полиция" допълват, че през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на регионалната дирекция в Драгоман за пресичане на незаконна дейност по линия "нелегална миграция“ в близост до хижа "Петрохан“, на основание на член от закона за МВР от страна на неправитествената организация е бил предоставен дрон с термовизионно наблюдение. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти.
Също така в регионалната дирекция в Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на организацията на Ивайло Калушев.
Още по темата
/
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, замесено в случая "Петрохан": Очаква се доклад
24.02
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
24.02
Емил Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
23.02
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
23.02
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
22.02
Проф. Николай Овчаров разкри дали случаят "Петрохан" има пряко отношение към българската история
22.02
Още от категорията
/
Митнически служители задържаха хиляди недекларирани британски лири и евро на МП Капитан Андреево
23.02
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
17.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.