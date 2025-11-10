Граждани създадоха петиция срещу мъжа, прегазил умишлено куче в София
Да извършат пълно, безпристрастно и прозрачно разследване на случая с Мая.
Да осигурят ефективно прилагане на чл. 325б от Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.
Да предприемат законодателни промени, които да засилят отговорността и санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдание на животни.
Да организират национални кампании за информиранете и образование относно хуманното отношение към животните.
Петицията вижте тук.
"Фокус" припомня, че вчера вечерта мъж, който е специализант във ВМА прегази двукратно и умишлено кучето Мая, което живееше в столичния квартал "Разсадника“. Фондация "Македония" твръди, че извършителят е направил самопризнание за деянието. Случаят получи гласност в социалните мрежи, където беше разпространено видео на жестокият акт.
