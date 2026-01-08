Отново редица проблеми със смяната на валутата. Най-честите оплаквания са за такси и отказ за приемане на монети.Продължават сигналите за това, че банки отказват да превалутират без такса или ако гражданин не е клиент на конкретната банка. Което води до големи опашки както пред БНБ, така и пред касовия им център.За момента от Асоциацията на банките не са потвърдили за нередности. А за да не стават опашки и БНБ, и много клонове на търговските банки ще работят и в събота.Въпреки усилващият се дъжд в столицата, десетки хора чакаха и днес пред БНБ, за да сменят левовете си.Повечето казват, че са чули, че търговските банки налагат такси и затова са дошли пред централната банка.Това е и причината Илия Николов да се реди от 8,30 сутринта в сряда. Успява да смени парите си 6 часа по-късно."Една работна смяна…Доколкото разбрах, навсякъде другаде искат комисионни. Не съм сменял монети, само левове", казва той пред bTV.За да намалеят опашките, касите на БНБ ще работят и през всички съботи до края на месеца.От централната банка отново подчертават, че българските евромонети са законно платежно средство и извън страната.Българската народна банка отново напомня, че всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната, а така също и в редица държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута.Редица търговски банки също отварят вратите през съботите на януари, съобщиха от Асоциацията на банките в България.Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването, за да гарантират спокойна, информирана и ефективна обмяна на валутата по фиксирания курс, в съответствие с установените правила – без такси за клиентите и без лимити, като за суми над 30 000 лв. е необходима предварителна заявка.Омбудсманът Велислава Делчева сезира организацията на банките именно след редица сигнали, че се изискват такси за превалутиране от тях. Тя настоява да се предприемат спешни проверки за нарушения.