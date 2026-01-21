Гражданин: В търговски обект отказаха да ми вземат банкнота от 10 евро
Според нея купюрът "не изглеждал като техния“, което оставило Кулиш с усещането, че се съмнява в автентичността на банкнотата.
"В погледа ѝ видях дори съмнение за фалшификат“, разказва Кулиш в социалните мрежи. В крайна сметка той платил с друга банкнота и продължил нататък.
По-късно същия ден той посетил банка, където служител потвърдил, че банкнотата е автентична. Според банковия експерт купюрът е от по-стара емисия, но остава редовно платежно средство.
"Това показва, че стари банкноти, които все още са в обръщение, могат да предизвикат объркване, особено ако касиерът не ги разпознава веднага“, коментира Кулиш.
Кулиш препоръчва на другите клиенти да бъдат подготвени за подобни ситуации, особено когато плащат със стари купюри.
