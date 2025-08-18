Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
Автор: Десислава Томева 09:12Коментари (0)44
©
Вече стана ясно, че върху гурта на българските монетите от 2 евро ще бъде изписан последователно текст на кирилица "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“ на едната половина, а на втората половина – обърнато ще бъде изписан същият надпис.

Появиха се въпроси – защо липсват препинателни знаци и защо буквите са само главни.

БНБ обяснява:

Надписът "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“ (изписан само еднократно върху гурта) е използван във всички български разменни монети, емитирани в периода 1882 – 1943 г., а именно: изписван е само с главни букви и без препинателни знаци върху гуртовете на българските монети, т.е. това е дългогодишна традиция в българското монетосечене. Използването на подобен подход и при надписа на гурта на монетите от 2 евро ще осигури приемственост с българските исторически традиции в монетосеченето.

Още по темата: общо новини по темата: 1400
18.08.2025 »
17.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/234 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
13:15 / 16.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Цените по Черноморието: 18 лв. за миш-маш, а пиле с ориз ще хапнете за 13-15 лева
Цените по Черноморието: 18 лв. за миш-маш, а пиле с ориз ще хапнете за 13-15 лева
11:23 / 16.08.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
Войната в Украйна
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
Попълване на регулатори
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: