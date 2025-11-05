Гроздан Караджов по време на среща с координатора на транспортен коридор “Рейн–Дунав" Маргарита Маркес и с Марио Мауро – координатор на транспортния коридор “Балтийско море – Черно море – Егейско море". Двамата представители на Европейската комисия са на посещение в България във връзка с финализирането на Меморандума за разбирателство между България, Гърция и Румъния, който се очаква да бъде подписан до края на годината.
"По-бързото изграждане на третия мост над Дунав и сключването на споразумения за още два – Силистра–Калъраш и Никопол–Турно Мъгуреле – са ключови български приоритети“, заяви Караджов. Той подчерта, че България е ускорила максимално процедурите по проекта Fast Danube 2 и ежегодно извършва драгиране на реката, за да гарантира целогодишната ѝ плавателност. "Убеден съм, че ще получим най-висока подкрепа от Европейската комисия. Тези проекти надхвърлят националните интереси – те са от значение за целия Съюз“, допълни той.
Вицепремиерът подчерта, че повече мостове в една от най-неразвитите части на Европа ще донесат икономически тласък за целия регион. "Европа има нужда от повече свързаност по Дунав. Всеки нов мост е инвестиция не само в инфраструктура, но и в бъдещето на нашите народи“, заяви министърът. Той акцентира, че новите съоръжения ще стимулират изграждането на съпътстваща инфраструктура – пътища, жп връзки и логистични центрове, което ще улесни движението на стоки и хора, ще отвори нови работни места и ще насърчи инвестициите в пограничните райони.
От своя страна Маргарита Маркес подчерта, че новите мостове могат да разчитат не само на финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), но и на значителни възможности по Кохезионния фонд, които следва да бъдат активно използвани. Тя отбеляза, че регионите от двете страни на Дунав – както в България, така и в Румъния – "остават едни от най-слабо развитите в Европейския съюз, а новите мостове биха ускорили икономическото им развитие и биха помогнали за преодоляване на дългогодишното изоставане“.
Координаторът на коридор Балтийско – Черно – Егейско море Марио Мауро подчерта, че България не е периферията на Европейския съюз, а е в самия център на събитията, което открива множество възможности. Той заяви, че подписването на тристранния меморандум ще бъде успех не само за региона, но и за целия Съюз, като отбеляза, че това ще бъде "само началото на много съвместна работа занапред“.
