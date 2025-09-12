Новини
Гроздан Караджов: Където и да пътувате по света, всички имат доверие на еврото
Автор: Елиза Дечева 13:15
©
От 2007 г., когато България се присъедини към общото европейско семейство, изминахме доста дълъг и труден път. Изградихме стабилна финансова система и днес вече не искаме да бъдем част от Европа на две скорости, искаме да сме вътре в икономическото ядро на Европа. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов от Силистра по време на информационно събитие от кампанията за въвеждане на еврото. По думите му, с еврото се присъединяваме към една от доминиращите валути в света, което ще доведе до по-стабилна и силна икономика.

"Еврото е символ на доверие, на стабилност и на сигурност. Където и да пътувате по света, всички имат доверие на тази валута. Държавите, които са в еврозоната, имат редица ползи – по-ниски лихви и по-достъпни недвижими имоти, повече инвестиции и съответно повече работни места“, бе категоричен вицепремиерът. Той припомни, че голям процент от българския бизнес и гражданите вече спестяват в евро и взимат кредити в евро. За бизнеса общата валута означава предвидимост, а за семействата и всички нас означава спокойствие. Спокойствието, че няма да дойде някое неразумно управление, промъкнало се някак си, и да вкара държавата в финансова спирала", подчерта Гроздан Караджов.

Той добави, че Силистра винаги е бил град, обърнат към Европа. Тук нашите предци са градили мостове както в търговията, така и в културата. По същия начин и еврото ще даде нови устои за развитието на търговията културата и ще ни приближи допълнително до Европа, каза още вицепремиерът.

От 1 януари пощенските клонове ще бъдат местата, където ще се обменят левове за евро в най-малките населени места, където няма банков клон и банкомат. В 59 пощенски станции в област Силистра ще се извършва обмяна. Вече са обучени над 100 служители в областта, информира Гроздан Караджов.

В събитието участваха кметът на града Александър Сабанов, заместник-министърът на земеделието и храните Лозана

Василева, представители на Министерството на финансите, НАП, Комисията за защита на потребителите, Главна инспекция по труда и други.

