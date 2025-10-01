Новини
Гроздан Караджов: Освобождаваме директора на "Автомобилна инспекция" и въвеждаме боди камери 
Автор: Елиза Дечева 21:40Коментари (0)72
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща днес с цялото ръководство на ИА "Автомобилна администрация“.

"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал“, заяви той.

Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени 4-ма служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция“,  началникът на Областен отдел "Автомобилна администрация“ – София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби. "Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност“, заяви още Караджов.

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.

"Поканили сме международната антикорупционна организация "Прозрачност без граници“ да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в Автомобилна администрация, подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита. Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните – изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения“, подчерта още Караджов.

