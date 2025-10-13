Новини
Гроздан Караджов във Варна: Не виждам кога ще имаме спасителен кораб
Автор: Екатерина Монева 14:12
©
"Категорично корабът е потънал заради пробойна, но тя не е била от външен източник. Нашият хеликоптер е направил оглед. Вероятно се касае за конструктивна слабост". Това заяви вицепремиерът Гроздан Караджов във Варна. Коментарът му беше във връзка с потъналия вчера на 140 мили от морската столица товарен кораб.

"Корабът е превозвал гипс на торби от Турция за пристанище Черноморск.", стана ясно от думите на министър Караджов. Той обясни, че първоначално моряците са опитали сами да овладеят ситуацията.

"Веднага нашата служба по издирване и спасяване е поела своите ангажименти. Подадени са сигнали и до българския център за търсене и спасяване, и до румънския. От тук излита хеликоптер на военните, който пръв пристига до рафтовете. Тръгват и два катера – един от българска страна и един от румънска", обясни транспортният министър.

Корабът е собственост на английска фирма, а на борда му е имало 10 украински моряци. Всички са спасени успешно.

Министър Караджов коментира и евентуалното закупуване на спасителен кораб:  "Финансовата ситуация е трудна. По-скоро България трябва да закупи хеликоптери за гасене"







