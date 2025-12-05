Гроздан Караджов на среща на Съвета на министрите на Транспортната общност, която се проведе днес в Брюксел. На форума присъстваха еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, министри от Европейския съюз и страните от Западните Балкани, представители на ЕК и др.
Проектите по TEN-T мрежата трябва да дадат приоритет на увеличаването на капацитета по коридорите север-юг, които могат да се превърнат в двигатели на растежа, устойчивостта и енергийната сигурност. Вицепремиерът се обяви за по-силна свързаност с Черно море, което ще отвори нови логистични модели, ще подкрепи коридорите на солидарност и ще интегрира региона в глобалните търговски потоци.
“Фундаменталният въпрос, който стои пред нас днес, не е само кои проекти да изберем да реализираме или колко средства да мобилизираме. Трябва да заменим самостоятелните национални усилия с координирани европейски действия", бе категоричен Гроздан Караджов.
"Въпреки нашите общи амбиции, TEN-T твърде често функционира като сбор от национални проекти, а не като единна европейска система. Нашата задача не е само да изградим инфраструктура, а система, която функционира като единна мрежа“, добави вицепремиерът.
Той подчерта необходимостта от синхронизирани срокове за всички трансгранични проекти. “Напредъкът от едната страна на границата не трябва да бъде възпрепятстван от стагнацията от другата страна", поясни той.
По думите му оперативната съвместимост не може да зависи от двустранни преговори или временни изключения. Тя трябва да се отнася за всяка част от всеки коридор на TEN-T - от началната до крайната му точка. "Нуждаем се и от бързи, предвидими и координирани процедури за издаване на разрешителни. Ако процедурите отнемат повече време от строителството, ние губим конкурентоспособност много преди проектът да бъде завършен“, подчерта още Гроздан Караджов.
