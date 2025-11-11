eKathimerini.
"Компресорната станция значително увеличава капацитета ни не само да снабдяваме вътрешната мрежа, но, което е по-важно, да изнасяме по-големи количества природен газ към северните ни съседи“, каза Мицотакис.
Той подчерта, че съоръжението засилва стратегическата роля на Гърция в така наречения "вертикален енергиен коридор“, позволявайки доставките на газ – включително американски втечнен природен газ (LNG) – до страни като България, Румъния, Молдова, Украйна, Словакия и Унгария.
Премиерът отбеляза, че неотдавнашното посещение на голяма американска делегация подчертава ключовата позиция на Гърция в регионалните енергийни доставки. "Нашата страна доказа на практика, че може да провежда високоефективна енергийна дипломация, винаги в полза на нашите национални интереси“, каза той, като похвали инвестициите на Гръцкия оператор на газопреносна система (DESFA), които засилват геополитическите позиции на Гърция.
Гръцкият премиер: Ще можем да доставяме газ и до България
