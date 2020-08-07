Ãðóïà ïðîòåñòèðàùè ïîñðåùíàõà ñ îñâèðêâàíå Êàðàêà÷àíîâ âúâ Âàðíà

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Êàêòî ìåäèÿòà íè ñúîáùè, ìèíèñòúðúò è íà÷àëíèêúò íà îòáðàíàòà àäìèðàë Åìèë Åôòèìîâ ïðèñòèãíàõà äíåñ çà öåðåìîíèÿ ïî òúðæåñòâåíîòî îòáåëÿçâàíå íà 141-àòà ãîäèøíèíà îò ñúçäàâàíåòî íà Âîåííîìîðñêèòå ñèëè âúâ Âàðíà.
Ïî âðåìå íà ñúáèòèåòî â Ùàáà íà ôëîòà, êîåòî çàïî÷íà â 16.30 ÷àñà, ùå áúäàò íàãðàäåíè âîåííîñëóæåùè è öèâèëíè ñëóæèòåëè, îòëè÷èëè ñå ñ ïðîôåñèîíàëíî èçïúëíåíèå íà çàäà÷èòå ñè è ïî ïîâîä ïðàçíèêà íà ÂÌÑ.
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