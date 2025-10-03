ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора
Осигуряването на достойни условия на живот за хората в уязвима ситуация, нуждаещи се от подкрепа, е приоритет на министър Борислав Гуцанов. По време на парламентарен контрол министърът обясни, че до средата на 2026 г. трябва да приключи реновирането на съществуващите 81 дома за стари хора, за да могат те да отговарят на новите стандарти за качество. Ремонтите се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.
"Във връзка с поетата от мен инициатива за разкриване на нови домове 115 общини са дали предложения за публични сгради, чието предназначение може да бъде променено. В момента колегите от АКСУ правят оглед на тези над 200 обекта. Ще видим кои могат с относително малко пари от държавата да бъдат отремонтирани и да се превърнат в домове за стари хора. Нека да си свърши Агенцията работата и ще ви информирам какви нови места ще открием“, коментира министърът.
От началото на годината служителите на АКСУ са извършили 700 проверки. Отнети са 17 лиценза на доставчици, които не изпълняват законодателните изисквания или дадените предписания. В рамките на кампанията за закриване на нелегалните места за настаняване на възрастни хора е прекратена дейността на 12 нелегални обекта. За настанените в тях около 400 души е осигурена качествена грижа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1100
|предишна страница [ 1/184 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: