Гуцанов: 18 411 родители през миналата година са получавали обезщетение за гледане на дете и в същото време са работили
Автор: Екип Ruse24.bg 10:15Коментари (0)42
© Фокус
18 411 родители през миналата година са получавали обезщетение за гледане на дете и в същото време са работили на втори договор при същия или друг работодател. Това съобщава министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на депутатски въпрос. От тях 17279 души са се осигурявали за общо заболяване и майчинство. Родителите, работили при същия работодател по време на майчинството, са 12 514.

Само тези, които са взимали обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и получавали и заплата, и обезщетение от НОИ, са 3389 жени, като 2700 от тях са работили на допълнителен договор при същия работодател, допълва министърът.

Това е наложило да бъдат приети промени в Кодекса за социално осигуряване, който са в сила от 1 юли тази година, пише pariteni.bg. Възприет е принципът при изплащане на други обезщетения, например болнични, при което изплащането на обезщетението се прекратява при полагане на труд при същия или друг работодател, при който е налице осигуряване за общо заболяване и майчинство.

Майчинските и обезщетенията за бременност и раждане са целеви, като се предоставят на работещите родители, за да полагат грижи за децата до навършване на определена възраст, допълва в отговора си Гуцанов.

Относно жените, които са земеделски производители, министърът посочва, че те са самоосигуряващи се. За тях законодателството е предвидило, че имат право на обезщетение за майчинство, ако са осигурени за общо заболяване и майчинство към момента на възникване на риска и имат 12 месеца осигурителен стаж.

Те имат право да изберат да получават парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато не упражняват трудова дейност, или да получават 50 на сто от полагащото им се обезщетение, ако продължат да работят.

Осигурителното законодателство не ограничава възможността майките земеделски производители да продължат работата си по проекта "Млад фермер“ и да ползват права, както всички майки, които са прекъснали отпуска си и са се върнали на работа. Те ще имат право на обезщетение в размер на 50 на сто от получаваното до момента на започване на работа, пише в отговора.

Статистика: