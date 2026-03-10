Сподели close
Трябва да направим така, че животът на хората да бъде по-добър. Няма причина да не бъде подкрепен удължителния бюджет. Колкото може повече надбавки - толкова по-добре. Това заяви депутатът от ''БСП - Обединена левица'' Борислав Гуцанов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. 

Гуцанов заяви още, че е важно да се направи Великденските и Коледните надбавки да бъдат част от закона. 

"А не когато наближат, хората да чакат милостинята - независимо кой управлява. Имахме разговори с г-жа Сачева и се учудвам защо мултифондовете минаха толкова бързо в пленарна зала, а този закон, който пряко касае хората, все още не намира място за неговото разглеждане в дневния ред'', каза депутатът и допълни, че социалната политика не трябва да бъде ползвана за предизборни кампании.

''Хората и без това живеят тежко'', допълни той. Според него хората трябва да получат "подкрепа в тези безкрайно тежки месеци".