"Социалната справедливост не е привилегия. Тя е универсално право – платформа за траен мир, приобщаващо развитие и смислен напредък. За мен като социалист социалната справедливост не е просто словосъчетание. Тя е битка на поколения, която не е спечелена и ние нямаме право да отстъпим от нея.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в своето изказване по време на Втората световна среща на върха за социално развитие. Форумът на високо равнище е организиран от Организацията на обединените нации."Справедливостта е основата на всяко общество. Без нея то е обречено на разпад. Равният шанс за развитие, достъпът до здравеопазване и образование са ключови, за да живеем в реално справедливо общество“, категоричен бе министърът. Той отбеляза, че социалното изключване ражда не само бедност, но и престъпност, а оттам и несигурност както за жертвите си, така и за цялото общество: "Децата, родени в трайна бедност и социално изключване, са застрашени да повторят този модел. Ние нямаме право да отглеждаме обречени поколения“.Министър Гуцанов цитира статистика на ООН, според която един на всеки десет души в световен мащаб живее в крайна бедност. Той отбеляза, че тази бедност води и до неравенства в достъпа до здравеопазване, образование и достойни условия на живот. "Тези неравенства започват да пораждат липса на справедливост и отсъствие на равни възможности“, каза още социалният министър. Той призова за спешни мерки за решаване на тези проблеми и поставянето на хората в центъра на всички действия на политиците.Борислав Гуцанов запозна останалите участници с мерките, които предприема България за намаляване на бедността. "Нашите активни политики на пазара на труда дават приоритет на включването на групите в неравностойно положение. Използваме национално и европейско финансиране, за да разширим достъпа до обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация. През последните пет години инвестирахме над половин милиард евро в инициативи за обучение през целия живот“, каза той.