Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.

© Борислав Гуцанов акцентира и върху приоритетите на Министерството на труда и социалната политика за Бюджет 2026. "Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства. В Министерството подготвяме предложения, които са свързани с повишаване на парите за раждане на първо, второ, трето дете", заяви той. Подготвят се и предложения помощите за ученици да обхванат всички деца от I до VIII клас.



И най-важното – да повишим обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството от 780 лева, както е в момента, на 1100 лева", каза още социалният министър. Той ще настоява процентът от това обезщетение, който майките получават, ако се върнат на работа, да се покачи от 50 на 75%.