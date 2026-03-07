Борислав Гуцанов, който коментира действията на служебното правителство във връзка с кризата в Близкия изток. Според него усилията на Министерството на външните работи, Министерството на туризма и Министерството на транспорта са максимални, въпреки че кабинетът като цяло остава хаотичен и неопитен.
Гуцанов призна, че в началото на евакуацията някои българи са се прибирали по-бързо, включително популярни личности и политици, докато семейства и деца все още чакат своите полети. "Държавата и трите ведомства правят невъзможното, за да могат нашите сънародници да се прибират“, уточни той пред NOVA, подчертавайки, че човешкият живот е първостепенен приоритет.
По темата за военните самолети на летище София Гуцанов поясни, че решението е било взето от министъра на отбраната по закон, без колективно решение на кабинета. "На гражданско летище аз не бих приел военни самолети“, коментира той и подчерта, че мирът трябва да бъде водещата ценност, а България не трябва да участва пряко в конфликти.
Обсъдена беше и кризата в БСП. Гуцанов заяви, че партията трябва да бъде единна и да съчетава либералната линия на новото ръководство с консервативния патриотичен подход. "БСП е кауза и сме готови на всичко, за да може партията да върви напред“, каза той, като изрази надежда новият лидер Крум Зарков да възстанови лицето на партията.
Гуцанов: Решението за военните самолети не беше взето колективно от кабинета
© NOVA
Още по темата
/
Военният министър: Американските самолети в България са логистични и не могат да нанасят удари
06.03
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
05.03
Депутатите издирват служебния премиер Гюров: Искат да изпратят екип в МС, който да провери как е
26.02
Още от категорията
/
Атанас Атанасов: Политическите сили трябва да решим – имаме ли място под този "ядрен чадър", имаме ли интерес
09:41
КТ "Подкрепа" поиска от президента да наложи вето на промените в КСО – откриват рискове за пенсионната система
08:52
Румен Петков: Премиерът, външният, вътрешният министър и министърът на отбраната са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен
08:49
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Нечувана подигравка! Това е грозна злоупотреба с власт
06.03
Безлов: България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа
06.03
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - това е активно мероприятие на ПП-ДБ
06.03
Президентът подкрепи запазването на Тараклийския район в защита на българската диаспора в Молдова
06.03
Емил Радев: Трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.