Гуцанов: Ще осигурим 14 млн. лева за дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

© Нашето министерство отпусна 7 500 лв. на всяко семейство, изгубило дома си в пожарите. Не е много, но толкова можем да направим, каза Борислав Гуцанов на брифинг днес.



Министърът на труда и социалната политика обяви старта на проект, който ще осигури подкрепа за доброволните формирования, общините и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“. Чрез него ще бъдат предоставени средства за закупуване на специализирана техника и екипировка за по-ефективни действия при бедствия.



"Държавата трябва да направи всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота си. Затова ще осигурим 14 млн. лева за дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ за оборудване и покупка на дронове спрямо нуждите“, каза министърът и благодари на всички пожарникари и доброволци, които жертват живота си в гасенето на огньовете.