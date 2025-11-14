Борислав Гуцанов пред участниците във форум "Бъдещето на пазара на труда“. Събитието събра представители на бизнеса, неправителствения сектор и научните среди в търсене на решение на проблема с липсата на кадри за икономиката. Министър Гуцанов беше категоричен, че единственото дълготрайно решение на този въпрос е обръщането на негативните демографски тенденции.
"Ако има нещо, което може да обедини България, това е справянето с демографската криза. Ако искаме да имаме бъдеще, това трябва да е приоритет не само на България, но и на Европа“, заяви той.
Министерството вече работи в посока подобряване на демографската картина. "Стартирахме мярката "Избирам България“, която цели да върне наши сънародници от чужбина. Но те трябва да работят поне шест месеца в България, за да получат финансови стимули, а не да стоят тук два месеца и пак да си заминат. Интересът е огромен. Организирахме и кариерен форум във Франкфурт. Ще има и други“, подчерта Гуцанов.
Сред представените мерки за укрепване на демографската политика той изтъкна и предстоящото увеличение на средствата, които майките получават, ако се върнат на работа през втората година от майчинството. "В бюджета сме заложили вдигане на тези средства на 75% от 50%. Това не само няма да коства пари, но дори може да доведе до допълнителни приходи в бюджета“, допълни той.
Социалният министър акцентира и върху необходимостта от дългосрочно стратегическо планиране: "Една от основните грешки през тези 30 години е, че се прави бюджет за самия бюджет. Трябва да залагаме на дългосрочност – какво ще развиваме в различните райони на страната. Това ще даде друга предсказуемост на икономиката и на бизнеса, защото ще могат да се подготвят кадри, от каквито те ще имат нужда. Сега бизнесът казва: "Няма кадри“. Ами няма кадри, защото няма как да знаем какво ще се развива. Нека има планиране поне 10 години напред“.
Министър Гуцанов подчерта, че само с последователна политика България може да гарантира устойчив икономически растеж и сигурно бъдеще. Той посочи, че най-вероятно до две седмици ще бъде задвижена законодателна инициатива за облекчаване на достъпа на кадри от трети страни до пазара на труда. "Но това е временно решение. Трябва да мислим как да решим проблема трайно“, подчерта министърът.
Гуцанов: Справянето с демографската криза трябва да е приоритет не само на България, но и на Европа
