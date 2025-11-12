Борислав Гуцанов обяви, че са необходими спешни законодателни ограничения за достъпа на деца до интернет.
Новите заплахи: AI-генерирана експлоатация и кибертормоз
Според старши комисар Владимир Димитров, който е директор на дирекция "Киберпрестъпност“ в ГДБОП, се е появил нов обезпокоителен феномен създаване на материали с детска сексуална експлоатация чрез изкуствен интелект, пише NOVA.
"Отделни граждани от чужбина създават чрез ИИ материали, на които няма истинско дете, а създадено с компютър. Използват ги, за да търгуват в затворени форуми, където се събират педофили“, обясни той. По тези казуси се работи активно с Европол, като за момента няма данни български граждани да създават такова съдържание. Освен това, ИИ се използва и за кибертормоз, при който от главата на дете се създава предизвикателна снимка с голо тяло с цел осмиване.
Мащабът на проблема в България
Специализираният сектор в ГДБОП за противодействие на тези престъпления се състои от едва 10 служители, които чрез софтуер проследяват сваляне и разпространение на подобни материали от български IP адреси. "В момента има около 500 IP адреса, които свалят подобно съдържание“, разкри комисар Димитров. Той уточни, че около 20% от тях използват VPN или други анонимизиращи услуги, като зад тези адреси стоят български педофили. Комисар Димитров предупреди, че понякога чуждестранни граждани идват в България, за да създават, търгуват или дори физически да таргетират деца.
Законови промени и ограничения
В отговор на стряскащите данни министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви категорично, че са нужни законодателни действия. "Не мога да ви кажа в кой закон точно ще направим промени, но съм повече от убеден, че такива законодателни действия трябва да има“, каза той. Гуцанов предложи създаването на регионална инициатива между Гърция, България и Румъния, която да прерасне в европейска.
Според министъра след забраната на телефоните в училищата, следващата стъпка трябва да е насочена към интернет пространството. Той призна, че пълна забрана по модела на Австралия не е възможна, но подчерта неотложността на мерките: "Трябва да стане самоубийство на дете ли или нещо друго да се случи, за да разберем, че трябва да има определени ограничения“. Като пример той посочи случая в Австралия, където дете се самоубива заради фалшиви видеоклипове. Министърът се позова на категорични данни, че до 6-годишна възраст пред децата не трябва да има екрани, и изрази личната си идея за въвеждане на възрастово ограничение около 14-15 години, сравнявайки го с частичния, но все пак ефективен ефект от забраната на вейпове и райски газ.
Гуцанов: Трябва да стане самоубийство на дете ли или нещо друго да се случи, за да разберем, че трябва да има определени ограничения
