Гуцанов: Вдъхваме нов живот на малките населени места

© Булфото/Архив "Стартира нова програма на Министерството на труда и социалната политика. Тя е в рамките на 60 млн. лв. и става въпрос за 760 дигитални клуба. Те ще бъдат в малките населени места", заяви на брифинг в МС социалният министър Борислав Гуцанов.



По думите му така ще се съживят читалищата и малките библиотеки. "Вдъхваме нов живот на малките населени места", категоричен е той.



"Утвърдена е новата линия на бедност, която ще бъде в сила от следващата година", каза още Гуцанов.