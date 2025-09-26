Гуцанов пред ООН: България действа заедно със своите младежи

© "Бъдещето принадлежи на тези, които действат, а България действа заедно със своите младежи.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на среща на високо равнище за отбелязване на 30-ата годишнина от Световната програма за действие за младежта. Тя се проведе в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН).



Пред делегатите министър Гуцанов отбеляза важността на личния пример в развитието на младежките политики – негов ангажимент от години. "Още преди 20 години като председател на Общинския съвет в един от най-големите градове в България – Варна, исках да дадем пример и създадохме младежки Общински съвет. Част от тези хора днес са лидери, които определят бъдещето на България. Така разбираме ние младежката политика“, разказа той.



В изказването си министърът на труда и социалната политика отбеляза, че идеите, енергията и решителността на младежите са незаменими за изграждането на по-справедлив свят. "Вярваме, че когато младите хора са овластени да действат, те се превръщат в катализатори на прогреса – не само за своето поколение, но и за всички“, посочи Борислав Гуцанов.



Той увери делегатите на ООН, че България се присъединява към Европейския съюз за смислено участие на младежите и е готова да работи с всички държави членки и Службата на ООН за младежта за постигането на напредък в Глобалната програма за младите хора. "Младежите са не само архитектите на утрешния ден, но и важни партньори в оформянето на настоящето“, каза в заключение министър Борислав Гуцанов.



Във форума участваха представители на държави – членки на ООН, специализирани агенции, младежки организации, неправителствени организации, академични институции, представители на уязвими групи и на частния сектор. Целта на срещата бе да се засили политическият ангажимент към младежките политики и програми, като се постави акцент върху пълноценното участие на младите хора в процесите на вземане на решения.



Работата с младежките общности е важен приоритет за екипа на Министерството на труда и социалната политика и лично на министър Гуцанов. По негова инициатива се организираха серия от срещи в университетите, както и с представители на студентските съвети.



В рамките на Генералната асамблея на ООН се проведе събитие под мотото "Свят без детски бракове“, в което се включи заместник-министърът на труда Наталия Ефремовa. Държавите са призовани не само да имат превантивно законодателство, но да действат за промяната на такива неприемливи нагласи в обществото, рушащи устоите на правото на детство, достъпа до образование и икономически просперитет.



Специалният представител на генералния секретар на ООН – д-р Нджат Маала Мждит, акцентира върху важността да се премине към действие, което да води до реална промяна, адресираща борбата с насилието над деца, борбата с бедността и защитата на човешките права.