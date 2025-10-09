Новини
Гуцанов пред директора на Европейския орган по труда: Демографската криза засяга целия ЕС
Автор: Емануела Вилизарова 18:08
© МТСП
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов се срещна с директора на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу. Двамата обсъдиха актуалните предизвикателства, пред които е изправен пазарът на труда не само в България, но и в целия Европейски съюз.

"У нас 24% от населението е над 65-годишна възраст. Ситуацията в останалите части на Съюза не е много по-различна“, посочи министър Гуцанов. Той подчерта, че демографската криза е не само национален, но и общоевропейски проблем, който изисква координирани усилия и стратегически подход на ниво ЕС.

Министър Гуцанов представи пред Козмин Боянджиу инициативата "Избирам България“, насочена към завръщането на наши сънародници от чужбина и интегрирането на хора с българско самосъзнание, живеещи извън страната. "Стимулираме този процес със средства, които подпомагат завръщането в България, включително за намиране на детски градини, изучаване на български език и социална адаптация на семействата. След шестия месец от завръщането си участниците в програмата могат да получат еднократен стимул в размер на 30% от шест работни заплати за съответния сектор“, обясни министърът.

Той изтъкна, че мерките в подкрепа на мобилността и завръщането на българите от чужбина са пряко свързани със справянето с демографската криза и подпомагането на икономиката. "Това е не просто социална, а национална кауза, която може да обедини обществото и политическите сили“, подчерта още Гуцанов.

По време на разговора бе обсъдена и необходимостта от по-добра защита на правата на работниците на транснационално ниво, както и от ясна регулация за заетостта на граждани от трети страни, които все по-често стават част от европейския пазар на труда. Това съобщиха от МТСП.

Директорът на ЕОТ Козмин Боянджиу запозна министър Гуцанов с приоритетите на организацията, насочени към координирани действия за преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда в Европейския съюз. Той подчерта, че липсата на работна ръка е общ проблем за всички държави членки и приветства усилията на България за намиране на устойчиви решения.

Министър Гуцанов увери, че България ще продължи да работи активно за гарантиране на справедливи условия на труд, равни права и социална сигурност за всички работници, независимо дали са български граждани, или идват от други страни.






