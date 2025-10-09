ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Гуцанов пред директора на Европейския орган по труда: Демографската криза засяга целия ЕС
"У нас 24% от населението е над 65-годишна възраст. Ситуацията в останалите части на Съюза не е много по-различна“, посочи министър Гуцанов. Той подчерта, че демографската криза е не само национален, но и общоевропейски проблем, който изисква координирани усилия и стратегически подход на ниво ЕС.
Министър Гуцанов представи пред Козмин Боянджиу инициативата "Избирам България“, насочена към завръщането на наши сънародници от чужбина и интегрирането на хора с българско самосъзнание, живеещи извън страната. "Стимулираме този процес със средства, които подпомагат завръщането в България, включително за намиране на детски градини, изучаване на български език и социална адаптация на семействата. След шестия месец от завръщането си участниците в програмата могат да получат еднократен стимул в размер на 30% от шест работни заплати за съответния сектор“, обясни министърът.
Той изтъкна, че мерките в подкрепа на мобилността и завръщането на българите от чужбина са пряко свързани със справянето с демографската криза и подпомагането на икономиката. "Това е не просто социална, а национална кауза, която може да обедини обществото и политическите сили“, подчерта още Гуцанов.
По време на разговора бе обсъдена и необходимостта от по-добра защита на правата на работниците на транснационално ниво, както и от ясна регулация за заетостта на граждани от трети страни, които все по-често стават част от европейския пазар на труда. Това съобщиха от МТСП.
Директорът на ЕОТ Козмин Боянджиу запозна министър Гуцанов с приоритетите на организацията, насочени към координирани действия за преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда в Европейския съюз. Той подчерта, че липсата на работна ръка е общ проблем за всички държави членки и приветства усилията на България за намиране на устойчиви решения.
Министър Гуцанов увери, че България ще продължи да работи активно за гарантиране на справедливи условия на труд, равни права и социална сигурност за всички работници, независимо дали са български граждани, или идват от други страни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: