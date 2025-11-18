България е увеличила употребата на антибиотици с 27% за последните 5 години. Това показват данни от годишния доклад на Европейската мрежа за наблюдение на антимикробната резистентност. В седмицата от 18 до 24 ноември се отбелязва необходимостта от разумна употреба на този вид лекарства. Лекарите ги наричат още "магическите куршуми“, спасили милиони човешки животи от инфекции."В сезона на вирусите употребата на антибиотици не е най-подходящата. Те се лекуват с антивирусни средства. Точната диагноза е много важна. При респираторни инфекции е най-добре да се направи бърз антигенен тест, тъй като се очакват COVID-19 и грипни вируси. Ако става въпрос за бактериална инфекция, тогава вече се взима антибиотик", обясни в ефира на NOVA доц. Мария Атанасова.