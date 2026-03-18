Номерът на бюлетината е без значение - сила и стойност има честният вот, без влияние и без контрол. Това заяви бившият служебен министър-председател и настоящ кандидат-депутат от коалицията на Румен Радев ''Прогресивна България'' Гълъб Донев пред журналисти след като ЦИК определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април, предаде репортер на ФОКУС. 

Коалиция ''Прогресивна България'' ще се яви на изборите с номер 21. 

''На числата това им е хубаво - не могат да им направят двойник. 21 си е 21, виждате колко са изобретателно нашите политически противници в измислянето на начини, по които да отклонят нашите избиратели'', каза Донев.