"Купеният и корпоративният вот могат да бъдат неутрализирани чрез масово участие в изборите, надхвърлящо 51%", заяви на влизане в парламента бившият служебен премиер Гълъб Донев от "Прогресивна България".

Той подчерта, че важни решения предстои да бъдат взети в рамките на днешното и следващите парламентарни заседания, като уточни, че позицията на парламентарната група относно избора на председател ще стане ясна по-късно.

На въпрос кога ще бъде излъчено правителство: "В най-скоро време, веднага с връчването на мандатите, с консултациите, които трябва да проведем при президента Илияна Йотова и съответно с връчването на мандатите, ние ще бъдем готови".

Донев допълни, че приоритетите на "Прогресивна България" ще бъдат съобразени с основните проблеми на гражданите.