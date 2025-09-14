Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Гурбетчии: За 20 дни във Франция печелим, колкото за 3 месеца в България
Автор: Екип Ruse24.bg 09:24Коментари (0)85
©
Сигурно много от любителите на френското вино дори не подозират, че зад всяка чепка грозде често стои и български труд. И тази година стотици наши сънародници заминават за сезонна работа във Франция. В социалната мрежа TikTok вече се появяват десетки видеа от лозята, където българи споделят впечатления от гроздобера.

Сред тях е и Маргарита Брънзова от град Земен. За трета поредна година тя работи във френската област Домбланс.

"В България за 8 часа ти дават 40-50 лв. надница и това никак не ни устройва. Тук плащат 15 евро на час, настаняват ни в квартири и всичко се поема от агенцията или направо от лозаря“, разказва тя пред NOVA.

Маргарита е санитар в дом за възрастни хора, но признава, че 20 дни във Франция ѝ носят доходи, равни на три месеца труд в България. В групата ѝ има още петима българи, както и сезонни работници от Италия, Куба и Франция.

"Дошла съм, защото имам ученик и като се прибера трябва да му осигуря всичко за училище, да купя дърва за зимата – основното, което в България не мога да направя
със заплатата си. Имам три момчета – двамата вече са женени и се справят сами, но най-малкият е в седми клас и чака да се върна“, споделя Брънзова.

По думите ѝ синът ѝ понякога се сърди, че тя е далеч, но след разговори разбира защо се налага.

Според данни на Агенцията по заетостта, от началото на годината над 800 българи са заявили желание за сезонна работа във Франция. Макар реколтата тази година да е по-слаба заради суша и слана, търсенето на български работници във френските лозя остава стабилно.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
22:09 / 12.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
10:41 / 12.09.2025
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
11:39 / 12.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
20:34 / 12.09.2025
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Висша лига на Англия сезон 2025/26
Световна черна хроника
Зима 2024/2025 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: