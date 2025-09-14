© Сигурно много от любителите на френското вино дори не подозират, че зад всяка чепка грозде често стои и български труд. И тази година стотици наши сънародници заминават за сезонна работа във Франция. В социалната мрежа TikTok вече се появяват десетки видеа от лозята, където българи споделят впечатления от гроздобера.



Сред тях е и Маргарита Брънзова от град Земен. За трета поредна година тя работи във френската област Домбланс.



"В България за 8 часа ти дават 40-50 лв. надница и това никак не ни устройва. Тук плащат 15 евро на час, настаняват ни в квартири и всичко се поема от агенцията или направо от лозаря“, разказва тя пред NOVA.



Маргарита е санитар в дом за възрастни хора, но признава, че 20 дни във Франция ѝ носят доходи, равни на три месеца труд в България. В групата ѝ има още петима българи, както и сезонни работници от Италия, Куба и Франция.



"Дошла съм, защото имам ученик и като се прибера трябва да му осигуря всичко за училище, да купя дърва за зимата – основното, което в България не мога да направя със заплатата си. Имам три момчета – двамата вече са женени и се справят сами, но най-малкият е в седми клас и чака да се върна“, споделя Брънзова.



По думите ѝ синът ѝ понякога се сърди, че тя е далеч, но след разговори разбира защо се налага.



Според данни на Агенцията по заетостта, от началото на годината над 800 българи са заявили желание за сезонна работа във Франция. Макар реколтата тази година да е по-слаба заради суша и слана, търсенето на български работници във френските лозя остава стабилно.