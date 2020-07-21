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|Ãúðíåâñêè: Ðàäåâ å íàé-ãîëåìèÿò ïðîâàë íà ÁÑÏ â ïîëèòèêàòà
"Ãëàñóâàõ ïðîòèâ, çàùîòî Áúëãàðèÿ å ïîä áåçïðåöåäåíãòåí îïèò çà ìåòåæ ñðåùó çàêîííîòî ïðàâèòåëñòâî, â êîåòî ó÷àñòâàò òðè ãðóïè õîðà. Ïúðâàòà å ñàìîèçÿæäàùà ñå ÁÑÏ. Òÿ ñå îïèòâà äà ñïàñè îò âúçìåçäèå ñúçäàäåíîòî îò íåÿ â êðèìèíàëíèÿ ïðåõîä ìàôèîòñêà-îëèãàðôèÿ. Çà ëèöå íà óëè÷íèÿ ïó÷ áå èçâåäåí íàé-ãîëåìèÿò ïðîâàë íà ÁÑÏ â ïîëèòèêàòà ôåëäôåáåë Ðóìåí Ðàäåâ. Íÿìà äðóãî îïðåäåëåíèå íà äúðæàâíèê, çàñòàíàë íà ñòðàíàòà íà áåãúëöè îò ïðàâîñúäèåòî ñðåùó áúëãàðñêàòà ïðîêóðàòóðà, êîÿòî òúðñè âúçìåçäèå. Äî äÿñíîòî ìó ðàìî èíñòàëèðàõà âîäà÷àòà íà áåçðîäíàòà ÷åðâåíà ãëóòíèöà Íèíîâà, êîÿòî îò âèäåí ïðèâàòèçàòîð äíåñ âå÷å ñå å ïðåâúïëàòèëà â ðîëÿòà íà Ìèçèéñêàòà Ñâåòà Áîãîðîäèöà", êàçà îùå Ãúðíåâñêè.
Ïî äóìèòå ìó óâîëíåíàòà îò ñîáñòâåíèÿ ñè ïðåìèåð çà êîðóïöèÿ ïî öÿë äåí êðåùè ïîä ïúò è íàä ïúò "Äîëó êîðóìïèðàíèòå". Ñïîðåä íåãî âúâ âòîðàòà ãðóïà ïîïàäàò êàêòî îòõâúðëåíè îò îáùåñòâîòî ïîëèòè÷åñêè ìàðãèíàëè, òàêà è äîáðå ìîòèâèðàíè óëòðàñè.
"Â òðåòàòà ãðóïà, êîÿòî å ïî-èíòåðåñíà ñà âèäèìî èíòåëèãåíòíè õîðà, êîèòî îùå íà âòîðèÿ äåí íà ïðîòåñòà ñå ðàçãðàíè÷èõà îò ïúðâèòå äâå ãðóïè", çàÿâè îùå Ãúðíåâñêè.
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