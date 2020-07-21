Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ãúðíåâñêè: Ðàäåâ å íàé-ãîëåìèÿò ïðîâàë íà ÁÑÏ â ïîëèòèêàòà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 12:19 / 21.07.2020Êîìåíòàðè (27)82
© ÁÃÍÅÑ
Çà ëèöå íà óëè÷íèÿ ïó÷ áå èçâåäåí íà-ãîëåìèÿò ïðîâàë íà ÁÑÏ - ôåëäôåáåë Ðóìåí Ðàäåâ.Òîâà êàçà íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë îò ÏÃ íà ÃÅÐÁ Ñïàñ Ãúðíåâñêè â îòðèöàòåëåí âîò ñëåä ãëàñóâàíå íà âîòà íà íåäîâåðèå, ïðåäàäå  "Ôîêóñ".

"Ãëàñóâàõ ïðîòèâ, çàùîòî Áúëãàðèÿ å ïîä áåçïðåöåäåíãòåí îïèò çà ìåòåæ ñðåùó çàêîííîòî ïðàâèòåëñòâî, â êîåòî ó÷àñòâàò òðè ãðóïè õîðà. Ïúðâàòà å ñàìîèçÿæäàùà ñå ÁÑÏ. Òÿ ñå îïèòâà äà ñïàñè îò âúçìåçäèå ñúçäàäåíîòî îò íåÿ â êðèìèíàëíèÿ ïðåõîä ìàôèîòñêà-îëèãàðôèÿ. Çà ëèöå íà óëè÷íèÿ ïó÷ áå èçâåäåí íàé-ãîëåìèÿò ïðîâàë íà ÁÑÏ â ïîëèòèêàòà ôåëäôåáåë Ðóìåí Ðàäåâ. Íÿìà äðóãî îïðåäåëåíèå íà äúðæàâíèê, çàñòàíàë íà ñòðàíàòà íà áåãúëöè îò ïðàâîñúäèåòî ñðåùó áúëãàðñêàòà ïðîêóðàòóðà, êîÿòî òúðñè âúçìåçäèå. Äî äÿñíîòî ìó ðàìî èíñòàëèðàõà âîäà÷àòà íà áåçðîäíàòà ÷åðâåíà ãëóòíèöà Íèíîâà, êîÿòî îò âèäåí ïðèâàòèçàòîð äíåñ âå÷å ñå å ïðåâúïëàòèëà â ðîëÿòà íà Ìèçèéñêàòà Ñâåòà Áîãîðîäèöà", êàçà îùå Ãúðíåâñêè.

Ïî äóìèòå ìó óâîëíåíàòà îò ñîáñòâåíèÿ ñè ïðåìèåð çà êîðóïöèÿ ïî öÿë äåí êðåùè ïîä ïúò è íàä ïúò "Äîëó êîðóìïèðàíèòå". Ñïîðåä íåãî âúâ âòîðàòà ãðóïà ïîïàäàò êàêòî îòõâúðëåíè îò îáùåñòâîòî ïîëèòè÷åñêè ìàðãèíàëè, òàêà è äîáðå ìîòèâèðàíè óëòðàñè.

"Â òðåòàòà ãðóïà, êîÿòî å ïî-èíòåðåñíà ñà âèäèìî èíòåëèãåíòíè õîðà, êîèòî îùå íà âòîðèÿ äåí íà ïðîòåñòà ñå ðàçãðàíè÷èõà îò ïúðâèòå äâå ãðóïè", çàÿâè îùå Ãúðíåâñêè.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 71
21.07.2020 »
21.07.2020 »
21.07.2020 »
21.07.2020 »
21.07.2020 »
21.07.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/12 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Òîâà íå áåøå ëè óòàéêàòà,êîÿòî âúçõâàëÿâàøå â ñòèõîâå êîìóíèçìà!!
+1
 
 
Ðàäåâ ìîæå è äà å ïðîâàë, àìà ñàìî íà ÁÑÏ, à òè ñè íà ÁÊÏ, ÑÄÑ, ÄÑÁ è ÃÅÐÁ. Êàòî êìåò íà Ïëîâäèâ âúîáùå íÿìà äà êîìåíòèðàì!
-1
 
 
Áàé Ñïàñ å âèáðàòîð çà òðîë÷åòàòà íà ÁÑÏ. Ãëåäàì ïðåäè 2 ÷àñà íà ñþðèÿ â åäíà -äâå ìèíóòè ñà ñå ïîÿâèëè äà êâè÷àò.Ãîëÿì èì ãî ñëàãà :)))
+2
 
 
Àìè òè êàêâî ñè áå...ãíèäî òàêàâà!?
+3
 
 
Êàêâîòî è ëîøî ( ãàäíî) äà êàæåø çà Ãúðíåâñêè, íÿìà äà ñãðåøèø!!
+3
 
 
Òè ñè ìíîãî ÓáàÔ..... Êîëêî îêðàäå è òè, êàæè äå!?
+2
 
 
Äà ïàçè Ãîñïîä îò òàêèâà ïîëèòèöè,àìà çà ñúæàëåíèå.....
+2
 
 
Òàçè ìàçíà ñâèíÿ ñïàñ ïîäëîãàòà äà ãî ïèòàì íåãî ñ êàêâî ñà ãî çàïîìíè ëè? Îñâåí ÷å å íàé-ãîëåìèÿ èáðèê÷èÿ ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2020/2021
Äåïóòàò ïîèñêàë îò òúðãîâåö 4 òîíà ñóäæóê çà ïðåìèåðà
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
Äåòå ïî÷èíà ñëåä õðàíèòåëíî íàòðàâÿíå
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: