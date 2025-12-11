Управителят на Българската народна банка г-н Димитър Радев се срещна в Люксембург с управляващия директор на Европейския стабилизационен механизъм (ESM) г-н Пиер Граменя. За първи път в сградата на институцията беше издигнат и българският флаг – символичен жест, който отбелязва предстоящото членство на България като 21-а държава в механизма след присъединяването ни към еврозоната.Гуверньорът на БНБ взе участие и в стратегическа дискусия с членовете на Управляващия борд на ESM, посветена на приемането на еврото в Република България от 1 януари 2026 г., текущата ситуация в страната и бъдещото ни членство в механизма. Г-н Радев остави свое послание в книгата на ESM, в което благодари на управляващия директор г-н Пиер Граменя и на целия екип на институцията за отличното партньорство и изрази очаквания за активно взаимодействие в подкрепа на стабилната европейска икономическа рамка.По-късно управителят на БНБ произнесе реч по време на Годишната вечеря на Европейския стабилизационен механизъм пред повече от 100 представители на водещи банки и глобални инвеститори.В рамките на посещението си г-н Радев се срещна и с българските експерти, които работят в структурите на ESM, сред които и членовете на борда на институцията г-н Калин Анев Янсе, член на Управителния съвет и Главен финансов директор на ESM, и г-жа Яна Джонева, главен оперативен директор (COO) и член на Управителния съвет на ESM.В срещите участва и заместник-министърът на финансите г-н Методи Методиев.