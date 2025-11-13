Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.
В момента трудовото законодателство позволява гъвкаво работно време за родителите на деца до осем години. Новото предложение разширява тази възможност за родители (и осиновители) на деца до 12 години, но само за летния период.
Парламентът отхвърли предложенията на народните представители от "Продължаваме Промяната-Демократична България", които гласяха следното:
- Натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинство да може да се използва почасово за водене или вземане на дете до 12 г. от детска градина или училище.
-Отпускът по бащинство от 15 дни да може да се ползва гъвкаво – наведнъж или на части, в рамките на първата година след раждането на детето.
Гъвкава заетост за родителите през лятото одобрена на първо четене
