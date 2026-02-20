Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Това около, което се обединихме, е, че за да гарантираме честен изборен процес, трябва да работим в много добра координация и чрез регулярни срещи да обменяме идеи и начини за подобряване на провеждането на изборния процес. Това заяви премиерът Андрей Гюров след срещата си с ЦИК. 

"За подобряването на организацията по подаването на гласовете би било добре да има стандартен формат на параваните, които да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да им едни и същи паравани", каза той. 

Гюров е на мнение, че не трябва да се пренебрегват и "малките проблеми" в по-малките секции, тъй като по негови думи, когато има някакъв малък проблем той се мултиплицира и на други места. 

Гюров посочи, че обучението на всички участници в секционните избирателни комисии трябва да бъде такова, че да се гарантира добрата подготовка при осигуряване честността на вота. 

Разяснителната кампания ще започне в следващите няколко дни.