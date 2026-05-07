Благодаря ви, че не се въздържахте. Министрите от кабинета не се скриха зад унизителното оправдание "за два месеца - толкова", нито зад чиновническия фатализъм. Това каза на последното заседание на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров, предаде репортер на ФОКУС.

"Благодаря ви, че не си измихте ръцете само с констатации. Влязохме в калта на решенията и посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име, без упойката на абстрактните понятия, зад които българската власт обича да крие страха си“, каза още той.

"Знаете историята за Леонид и 300-те воини. Вие, като истински спартанци, не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, а от отбор – в институция. И сте правилните хора на правилното място в правилното време", каза Гюров.