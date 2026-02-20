Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Не мисля, че в момента има по-важна задача за мен и за служебното правителство от това да проведем едни честни избори. Това каза премиерът Андрей Гюров по време на срещата му с ЦИК. 

"Сутринта проведох среща със студентските организации и младите хора – тези, които рядко са политически активни, чиито глас много рядко е зачитан по време на избори. Те откроиха един основен приоритет – връщането на доверието в институциите. За да има доверие в институциите, за мен най-важното е как те ще бъдат излъчени, т.е. какъв процес на демократични избори ще проведем, така че от една страна хората да имат смисъл в това да гласуват, да вярват, че техният глас ще бъде преброен правилно, оттам едно истинско представителство на гражданството в Народното събрание и съответно повишаване на доверието в институциите", посочи още Гюров.

"От страна на служебното правителство можете да разчитате на пълно съдействие. Това за нас е основен приоритет и ние сме решени да проведем един много добър процес на провеждане на тези избори", подчерта той.