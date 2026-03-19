Андрей Гюров се обърна към българските граждани в публикация в социалните мрежи.
ФОКУС публикува целия текст без редакторска намеса:
В края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по улиците и площадите в цялата страна. Те казаха ясно и достойно НЕ на политиката на самозабравянето, на корупцията и на усещането, че властта е средство за лична употреба на малцина.
МВР започна действия срещу купуването на гласове - защото демокрацията не е стока и гласът на хората не е за продан. Въвеждаме ясни правила, гарантираме тайната на вота и спираме натиска върху хората.
Но истината е, че нито едно правителство не може само да гарантира честни избори. Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите. Затова моят апел към всички българи е прост: излезте и гласувайте. Нашата задача като правителство е да осигурим честния процес. Вашата сила като граждани е да дадете гласа си.
Гюров с призив към българите: Важно е да си припомним защо сме тук
