Министър-председателят Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток, съобщиха от правителствената пресслужба.

Поводът е нанасянето на удари срещу Иран от страна на САЩ и Израел.

Още снощи МВнР предупреди за ескалация на риска в региона на Близкия изток, като отбеляза, че въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени.

По-рано днес пък американският президент Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са започнали "мащабни военни операции“ срещу Иран.