Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към Министерски съвет, свикано заради напрежението в Близкия изток, предаде репортер на ФОКУС.
"Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта. Няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. В МВнР работи денонощен кризисен щаб, обсъдени са планове за евакуация, в случай че обстановката го наложи", каза още Гюров.
Премиерът посочи още, че основният приоритет е гарантиране на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона.
"Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили“, заяви Гюров.
Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР“, каза Гюров. По думите му се анализират потенциалните икономически последици и риска от засилване на миграционния натиск.
"Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и на ЕС. Държавните институции работят в пълен синхрон“, заяви още Гюров.
