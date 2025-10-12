Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
HR експерт: Тук се виждат все повече интересни възможности в различни бизнеси
Автор: Екип Ruse24.bg 20:56Коментари (0)22
© Фокус
Недостигът на кадри вече оказва влияние върху икономиката на страната. Много бизнеси се развиват по-бавно от желанието си, заради липсата на персонал - показват данните на компаниите. Това кара различните дружества и асоциации да прилагат и различни методи за привличане на кадри. Строителната камара е създала онлайн платформа, компаниите работят с ученици и студени и увеличават различните социални придобивки. В кои сектори е най-сериозен недостигът и в кои има и излишък?

Един от секторите със сериозен недостиг на кадри е строителството. От бранша вече внасят работници от трети за Европейския съюз страни, както и са създали специална платформа за намиране на работа и привличане на българи от чужбина обратно у нас.

Любомир Качамаков, член на УС на Строителната камара в България: "В последните години браншът ни е в подем. Мога да кажа, че от тази година за първи път от създаването на камарата имаме повече от 8000 регистрирани строители в централния и професионален регистър. Но като цяло ние определено имаме нужда от работна ръка."

Все повече компании осъзнават, че трябва да търсят служители още от студентските скамейки. Затова и бизнесът се среща със студенти в УАСГ в края на седмицата.

Невена Оракова, студент в УАСГ: "Аз уча строително инженерство и искам да се занимавам със строеж на мостове. По принцип се надявам заплащането за строителни инженери да е доста високо и се надявам да намеря добра реализация в България и възможности за работа в чужбина."

Васил Христов, студент в УАСГ: "Според мен няма гладен строител, има некадърен, но гладен няма."

Сериозен недостиг на хора има и в здравеопазването, селското стопанство и туризма, пише БНТ.

Георги Първанов, експерт по човешки ресурси: "Това, което виждаме, е една много противоречива картина, рекордна безработица, падаме под 5%. Няма да се учудя и 4 да стигнем. От другата страна - рекордно връщане на българи от чужбина, от третата страна - рекорден внос и остават поне 200 хиляди свободни работни места."

Любомир Качамаков, член на УС на Строителната камара в България: "Не сме правили статистика точно колко бройки са необходими на сектора, но в никакъв случай не са малко, защото в моята фирма, ние ако намерим квалифицирани работници, бихме могли да увеличим персонала с 10%.

Една от големите вериги магазини у нас са решили проблема си с кадрите като подготвят служители още от училище.

Павлина Бъчварова, мениджър "Проекти" на голяма търговска верига: "Решението на компанията да наема служители под 18 години е насочено към това по някакъв начин да улесним избора на хора за нашите магазини при такъв предизвикателен пазар на труда. Всъщност, учениците са изключително талантливи, много любопитни и с тях е приятно да се работи."

Компанията наема както ученици за ваканцията и не само, както и плаща после стипендии на студенти, които след завършване да се реализират в дружеството.

"Привлякохме около 80 ученика, като 60% от тях останаха да работят и през годината, защото позитивното е, че могат да работят с гъвкаво работно време."

Една от сериозните перспективи за браншовете е връщане на българите от чужбина. Това обаче не се случва с необходимите темпове.

Георги Първанов, експерт по човешки ресурси: "По отношение на връщането е трудно да се каже, липсва такава статистика особено от страните от ЕС. Моето очакване е за около 40-60 хиляди нетно връщане."

Основно се завръщат хора от Северна Европа и Северна Америка.

Георги Първанов, експерт по човешки ресурси: "Самите страни са променени, инфлацията и при тях е огромна. Това, което им остава в края на деня не е много, данъците са много по-високи в България. От друга страна виждат тук все повече интересни възможности в различни бизнеси."

Един от факторите хората да не се връщат са заплатите у нас. Въпреки че статистиката отчита увеличение на възнагражденията, това все още не е преимущество.

Георги Първанов, експерт по човешки ресурси: "Ръстът на заплатите в момента е около 13-14% и още не е свършила годината. През последните години също беше двуцифрен над 10%. Но е важно от каква база се тръгва, България тръгва от едни от най-ниските заплати в Европейския съюз."

Въпреки сериозната липса на кадри, има и браншове с излишък, където на практика няма работни места. Това са финансите, банките и застраховането.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
13:30 / 11.10.2025
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
14:07 / 10.10.2025
Даниела Рупецова каза за какво харчи 50 000 лева на месец, призна и за един специален мъж
Даниела Рупецова каза за какво харчи 50 000 лева на месец, призна и за един специален мъж
10:04 / 10.10.2025
Река Янтра прелива при село Долна Студена
Река Янтра прелива при село Долна Студена
11:59 / 10.10.2025
Окончателно: Парламентът иззе контрола на президента да назначава председатели на ДАНС, ДАТО и ДАР
Окончателно: Парламентът иззе контрола на президента да назначава председатели на ДАНС, ДАТО и ДАР
11:55 / 10.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: