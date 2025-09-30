Новини
HR експертът Стефка Танчева: Работната етика е гръбнакът в една компания
Автор: Вилислава Ветренска 20:41Коментари (0)14
© Фокус
Корпоративната йерархия е начинът, по който компаниите подреждат своите роли, отговорностите и нивата на управление, което в България се онагледява чрез т.нар. организационна структура, като всяка компания решава доколко и дали ще се спазва строго формално йерархията, тъй като малко или много неформалните разговори в ежедневието и различните решения на ръководителите могат да създадат различно усещане у екипа за организационна структура спрямо това, което е написано на хартия. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ един от HR лидерите на България Стефка Танчева.

По думите й в България най-често се среща плоската или т.нар. "flat" структура, характерна за компании с до 50 служителя, където един взима решението и това е собственикът и всички под него действат в различните направления. Когато компанията навлезе в по-корпоративна структура, над 50-100 души, тогава най-често срещаме традиционната пирамидална структура с една глава отгоре на пирамидата и надолу вече мениджъри в различни направления. "Всичко зависи от това колко голяма е компанията, какъв е секторът и какви са целите й.“  

Балансът "работа и личен" живот е изключително важен, посочи още специалистът и добави, че развитието на емоционалната интелигентност е правилният отговор за равновесието в ежедневието ни.

"Работната етика е гръбнакът в една компания, това са ценностите, които ни обединяват и ни движат напред. Тя включва почтеност, уважение, отговорност. И ако правилата са ясни и еднакви за всички, а мениджърите служат за пример, то тогава всички се чувстват мотивирани и живеят в среда на доверие“, обясни още тя и добави, че невинаги е необходимо всеки служител да има достъп до шефа си, ролята на средният мениджмънт е да чува това, което екипът споделя, да го изпраща нагоре и след това екипът да получава обратна връзка, че това, което е споделил като притеснения или пък като предложение за развитие - е достигнало до най-високо ниво и то се прилага в действие.

"Най-важно в такава структура е наистина да имаме прозрачност с ясни канали на комуникация. Тогава вече нещата се случват по естествен начин и хората се чувстват в среда, в която те са приети, разбрани, част от едно голямо цяло и имат едни ценности“.

Според HR експерта добрият мениджър е този, който съобразявайки се с различни обективни и субективни фактори - като размера на компанията, с типа на дейности, с екипната култура, която иска да налага, да успее да създаде здрав, балансиран и добре сработен екип.

"Най-важно за един успешен екип и високи резултати е желанието да следваме правилата, да спазваме етиката, да спазваме йерархията, да го обобщим – гръбнака и правилата, за да се движим в една посока“, посочи Стефка Танчева.






