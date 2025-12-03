Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
© Фокус
Действията на правителството и оттеглянето на бюджета според него са закъснели.
"Всички действия на правителството са със 72-часово закъснение. Ако бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест“, заяви Хампарцумян.
Той изрази надежда, че новата макрорамка ще включва балансирани разходи, съобразени с приходите. "Дали това правителство ще го направи, дали някое служебно правителство – някой ще трябва да го направи. Междувременно ще можем да харчим това, което сме харчили в началото на миналата година. Това ни се е случвало и друг път и донякъде даже е добре, защото всички тези свръхразходи няма да бъдат направени. Имаме разрушени системи на компетентност, на процеси и управление на публичните финанси на държавата. Всичко това трябва да се ремонтира дълбоко и в някои случаи да се изгради наново“, обясни финансистът.
В момента има криза на общественото доверие. Всяка криза обаче ражда своите лидери, допълни Левон Хампарцумян. "Може би още не ги познаваме, а може би ги познаваме, но не в това качество, в което бихме искали да ги видим. Един добре сглобен екип не е екип от някакви свръхчовеци и свръхспособни хора, а хора, които са склонни да потиснат егото си и да компенсират недостатъците един на друг и да акцентират върху положителните качества, за да вървим напред“, допълни той.
Още по темата
/
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Лазар Радков успя да помогне на хора, пострадали на протеста в София
09:38
Актьорът Стефан Попов: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
09:38
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
09:38
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z
02.12
Още от категорията
/
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
17:16
Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
16:49
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
12:06
Експерт: Допълнителното материално стимулиране не стига до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
08:45
"Възраждане" внесе референдума за лева като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание
08:45
Проект на решение за оттегляне на законопроекта за държавния бюджет влиза в дневния ред на депутатите
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.